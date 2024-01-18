Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, sonunda Samsung'u geride bırakmayı başardı /18 Ocak 2024 09:27

Apple, sonunda Samsung'u geride bırakmayı başardı

Teknoloji devi Apple, dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi olarak Samsung'u geride bıraktı.

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Pazar araştırması, analiz ve danışmanlık hizmetleri sağlayan International Data Corporation'ın bu hafta açıkladığı verilerine göre Apple, 2023'te 234,6 milyon iPhone satışı yaparak Güney Koreli rakibinin 12 yıllık liderliğine de son vermiş oldu.

Samsung 2023'te 226,6 milyon adet telefon sattı.   

Apple böylece yüzde 20,1'lik bir pay elde etmeyi başarırken Samsung'un payı ise yüzde 19,4'te kaldı.

Samsung'un gerilemesinde Android işletim sistemi ile çalışan akıllı telefon pazarındaki Google Pixel ve Honnor gibi aktörlerin çoğalması en büyük etken olarak gösterildi.

Çin'de Huawei'nin yükselişinin de Samsung'un satışlarını olumsuz etkilediği gözlemlendi.
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