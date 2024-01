'Dünyanın en yaşlı köpeği'ne dolandırıcılık soruşturması!

Dünyanın en yaşlı köpeğinin yaşı neden sorgulanıyor?





Dünya çapında her türlü rekorun derlendiği ve resmi olarak tanındığı referans kitabı Guinness, dünyanın en yaşlı köpeği iddiasında sahtekarlık yapıldığı şüphesiyle inceleme başlattı.Bobi adlı safkan bir Rafeiro do Alentejo cinsi köpek geçen sene 31. yaşgününü kutlamış, ekim ayında hayata veda etmişti. Veterinerlerin köpeğin gerçek yaşıyla ilgili şüphelerini dile getirmesinin ardından devreye giren Guinness Dünya Rekorları, inceleme sırasında hem unvan başvurularını hem de yaşlı köpeğin unvanını askıya aldı.Associated Press haber ajansına e-posta yoluyla açıklama yapan Guinness, "İncelememiz devam ederken, yaşayan ve gelmiş geçmiş en yaşlı köpek rekorlarını tüm bulgularımız tamamlanana kadar geçici olarak durdurmaya karar verdik" dedi.Genelde 12 ila 14 yıl yaşayan bir Portekiz cinsi köpeğin ölümü sonrasında bazı veterinerler ve uzmanlardan yaşını sorgulayan yazışmalar aldığını belirten Guinness, birçok profesyonelden gelen yorumları da not ettiğini açıkladı.İngiliz The Guardian gazetesi ise, köpeğin 90'lı yıllara ait çevrimiçi görüntülerinde farklı renklerde patileri olduğunun fark edildiğini ileri sürdü. Gazetedki haberde köpeğin kesin yaşının genetik testlerle doğrulanamadığı da belirtildi.Teknoloji ve kültür dergisi Wired da aralık ayında, Portekiz hükümetinin evcil hayvanları kayıt altına alan veri tabanına Bobi'nin yaşını teyit etmek için hiç başvurulmadığı ortaya çıkardı.Daha önceki rekor, 1939 yılında 29 yıl beş aylıkken ölen Avustralyalı sığır köpeği Bluey'e aitti.Reuters haber ajansının bildirdiğine göre sahibi Leonel Costa, veterinerlerin Bobi'nin mirasını lekelemeye çalıştığını çünkü yaşlılığının sırlarından birinin insanların tükettiği yiyecekleri yemesi olduğunu iddia ediyor.Guinness Dünya Rekorları'nın incelemesinin üç ay kadar sürmesi bekleniyor.