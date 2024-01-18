Bilgisayar oyunu bağımlıları sağırlık riskiyle karşı karşıya

Araştırmada 50 bin kişi denek olarak kullanıldı





ABD’de yapılan bir bilimsel araştırma, bilgisayar oyunu tutkunlarının geri dönüşü olmayan işitme kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları ve South Carolina Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, kamu sağlığı konusunda yayınlar yapan “BMJ Public Health Journal” dergisinin son sayısında çıktı.Buna göre, sürekli bilgisayar oyunu oynayan kişiler, potansiyel olarak güvenli olmayan ses seviyeleri nedeniyle işitme duyularına zarar verme riskiyle karşı karşıya.Araştırma, bilgisayar oyunlarına gönül verenlerin önemli bir kısmının güvenli sınırların ötesinde ve yüksek seviyedeki ses eşliğinde uzun süre ekran karşısında oyun oynadığını tespit etti.Bilim insanları, yüksek yoğunluktaki ses seviyelerinde uzun süre ekran karşısında kalan oyun severleri, sese bağlı kalıcı işitme kaybı ve kulak çınlaması riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıyor.Dergide yayımlanan araştırmada, 14 konu başlığı altında yaklaşık 50 bin kişinin deneyimleri mercek altına alındı.Araştırma sonucunda bilim insanları, bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler arasındaki popülerliği göz önüne alındığında ortaya çıkan riskleri vurgulamak için daha fazla şey yapılması gerektiği uyarısında bulundu.Araştırmanın tavsiye bölümünde, “Elde ettiğimiz bulgular, oyuncular arasında güvenli dinlemeyi teşvik etmeye yardımcı olabilecek eğitime ve oyun oynamanın risklerine ilişkin farkındalığa odaklanan girişimler gibi müdahalelere öncelik verilmesi gerektiğini gösteriyor.” denildi.