Çalınan Picasso ve Chagall tabloları sonunda bulundu

Oldukça iyi koşullarda olduğu belirtilen tabloların değerinin 900 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.Picasso’nun “Tête” ve Chagall'in “L’homme en prière" adlı tabloları 2010’da İsrail’in Tel Aviv kentinde yaşayan bir sanat koleksiyoncusunun arşivinden çalınmıştı.Bu soygun sırasında hırsızlar, 680 bin dolar civarında mücevher çalınmıştı. Belçika polisinin operasyonu sırasında bu mücevherler bulunmadı.Belçika vatandaşı bir kişinin sanat eserlerini satma girişimi üzerine yapılan ihbarın ardından yerel polis konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.Savcılık, çalıntı tablolarla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.