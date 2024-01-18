Almanlar, Afd’nin göçmen projesini protesto etti

Afd’nin gizli toplantısında neler konuşuldu?





AfD'nin yasaklanması tartışmaları sürüyor





Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve aşırı sağa karşı protesto gösterisi düzenledi.Gösterilere katılanlarlar, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Almanya için Alternatif Partisi’nden (AfD) üst düzey isimlerin katıldığı ve milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planlarının tartışıldığı gizli toplantıya yönelik öfkesini dile getirdi.Berlin dışında Köln, Leipzig, Rostock, Essen ve Potsdam kentlerinde sokağa çıkan protestocular ellerindeki pankartlarla ve attıkları sloganlarla AfD politikalarına karşı çıktı.Taşınan pankartlarda ve atılan sloganlarda AfD'nin kapatılması istendi.Reuters’in aktardığına göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, seçim bölgeleri olan Potsdam kentindeki yürüyüşe katıldı.Baerbock yaptığı açıklamada, “Ben burada demokrasi için, hem eski hem de yeni faşizme karşı çıkan binlerce Potsdamlıdan biri olarak bulunuyorum” dedi.Scholz ve Baerbock eylemde, üzerinde “Potsdam rengini belli ediyor” yazılı atkılar takarak yürüdü.Berlin yakınlarında bulunan Potsdam kentinde geçen yıl kasım ayında göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üst düzey siyasetçilerin katıldığı toplantıda, AfD’nin iktidara gelmesi halinde milyonlarca göçmeninin sınır dışı etme planlarının tartışılması ve bunun basına sızması ülkede geniş yankı uyandırmıştı.Landhaus Adlon Otel’inde gerçekleşen toplantıya AfD’li siyasetçiler, Neo-Naziler, milyarderler, Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) aşırı sağ kanadından bazı isimler, avukatlar, politikacıların katıldığı ortaya çıkmıştı.“Tersine Göç (Remigration) için Ana Plan” temalı toplantıda ilk sözü alan Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner Martin, konuşmasında Almanya’yı terk etmesi gereken üç göçmen grubu olduğunu iddia ederek bunları sığınmacılar, oturma hakkına sahip olanlar ve asimile olmamış Alman vatandaşları olarak sıralamıştı.Toplantıda ayrıca Kuzey Afrika’daki isimsiz bir ülkeye 2 milyon göçmeni sınır dışı etme önerisinin tartışılması geniş yankı uyandırmıştı.Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş belirtiyor.Forza araştırma şirketinin 12-18 Aralık'ta 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.