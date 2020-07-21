Samanyolu Haber /Dünya / Apple'a '1 milyar dolarlık dolandırıcılık' davası /21 Temmuz 2020 16:05

Apple'a '1 milyar dolarlık dolandırıcılık' davası

ABD'de 7 kullanıcı, Apple'ın 1 milyar dolarlık iTunes dolandırıcılığından maddi fayda elde ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Apple 1 milyar dolarlık (6.86 milyar TL) dolandırıcılık davası ile gündemde.

NTV’nin aktardığına göre, ABD'de iTunes hediye kartları üzerinden 1 milyar dolar değerinde dolandırıcılık yapıldığını belirten 7 kullanıcı, bu durumdan Apple'ın kasasına 300 milyon dolar (2 milyar TL) girdiğini öne sürdü.  Zira Business Insider'da yer alan habere göre, iTunes hediye kartları üzerinden yapılan mobil uygulama alışverişlerinden Apple yüzde 30 komisyon kesiyor.

Apple'ın bu dolandırıcılığa karşı adım atmadığını belirten kullanıcılar şirketin bu durumdan maddi fayda elde ettiğini ve bu durumun milyonlarca kullanıcının cebinden çıktığı iddiasında.

Konuyla ilgili Apple ile bağlantıya geçen Business Insider şirketin iddialar ile ilgili henüz bir yanıt vermediği bilgisinin altını çizdi.
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