Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya pişmanlığı: Allah benim belamı versin

Türkiye'de özgün müziğin önde gelen isimlerinden olan ve 10 Şubat 1999'da katıldığı Magazin Gazeteciler Ödül Töreni'nde linç edilen Ahmet Kaya bu gecenin ardından hakkında açılan davalar nedeni ile ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Kaya, 16 Kasım 2000 tarihinde Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.







Ahmet Kaya'nın “Kürtçe şarkı söylemek, klip çekmek istiyorum” dediği ve lince uğradığı ödül töreninde sahneye çıkan Serdar Ortaç, Sibel Can’ın “Padişah” şarkısını “Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil/ Atatürk yolunda tüm Türkiye/ bu vatan bizim/ ellerin değil” şeklinde okumuş ve sonra da 'Onuncu Yıl Marşı' ile de salondaki gerilimi yükseltmişti.





Ödül gecesinde yaşananların en büyük sorumluları arasında gösterilen Serdar Ortaç katıldığı Katarsis adlı programda yaptığı açıklamada pişman olduğunu dile getirdi ve “O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…” dedi.