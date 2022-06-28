Samanyolu Haber /Gündem / Arçelik'ten Rusya hamlesi /28 Haziran 2022 11:09

Arçelik'ten Rusya hamlesi

Arçelik, beyaz eşya üreticileri Indesit International ile Whirlpool şirketlerinin tamamını satın alacak.

SHABER3.COM

Arçelik, ABDli beyaz eşya üreticisi Whirlpoolun Rusyadaki üretim ve eski Sovyet ülkelerindeki satış ve pazarlama faaliyetlerini azami 220 milyon Euroya satın almak için anlaşma imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, gerekli izinlerin ve anlaşma koşullarının karşılanmasının ardından Arçelik, Indesit International ve Whirlpool şirketlerinin tamamını Whirlpool EMEA SpAdan satın alacak.

Şirketler 11 ülkede faaliyet gösteriyor 
Satın alınan varlıklar arasında Rusyanın Lipetsk kentinde yılda 2,8 milyon adet soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi yapan 2 bin 500 çalışanlı üretim tesisi de yer alıyor.

Açıklamada satın alma bedelinin çeşitli değişkenlere göre belirlendiği ifade edilerek şu anki satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon Avro olduğu belirtildi.

Arçelikin satın aldığı şirketler Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Moğolistan pazarında faaliyet gösteriyor. 
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