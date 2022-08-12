Arjantin Merkez Bankası’ndan 950 baz puanlık faiz artışı

Arjantin'de yıllık enflasyonunun temmuzda yüzde 70'i aşmasıyla birlikte ülkenin merkez bankası dün 950 baz puanlık faiz artışı yaptı. Arjantin'de enflasyon dünyadaki en hızlı artış oranlarından birine sahip.





Bloomberg'in haberinde perşembe yayımlanan hükümet verilerine göre tüketici fiyatlarının temmuzda bir önceki yıla kıyasla yüzde 71 artarak, yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine dayandığı bildirildi. Aylık bazdaysa enflasyon oranı yüzde 7,4 yükseldi. Ekonomistlerin beklentisiyse yüzde 7,3 düzeyindeydi.





GÖSTERGE FAİZ YÜZDE 69,5

Arjantin Merkez Bankası söz konusu veriler ışığında borçlanma maliyetlerini 950 baz puan artırdı ve gösterge faizini yüzde 60'tan yüzde 69,5'e çekti.





Arjantin’in zaten yüksek olan enflasyon seviyeleri, temmuzda Ekonomi Bakanı Martin Guzman’ın aniden istifa etmesi ve ülkenin iktidar koalisyonu içinde uzun süredir kaynayan siyasi krizi başlatmasıyla hız kazandı.





Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Guzman’ın yerine ekonomist Silvina Batakis’i atamıştı.





Ülkede son merkez bankası anketine göre, ekonomistler Arjantin’de yıllık enflasyonun bu yılı yüzde 90’da kapatacağını düşünüyor.





Arjantin’in para birimi peso, dolar karşısında bir yıl içinde yüzde 27,7 değer kaybetti. Halihazırda 1 dolar, 134 peso’ya denk.