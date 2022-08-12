Samanyolu Haber /Dünya / Johnson & Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak /12 Ağustos 2022 11:56

Johnson & Johnson, bebek pudrasının satışını durduracak

2018'de talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açması nedeniyle 22 kadına 4.7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilen ABD'li Johnson & Johnson firması, 2023'te bebek pudrasının satışını durduracağını duyurdu.

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ABD’li Johnson & Johnson firması, ürettiği bebek pudralarında kanserojen madde bulunduğu gerekçesiyle açılan davaların ardından 2023’te pudranın satışının durdurulacağını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Tamamen mısır nişastası bazlı bir bebek pudrası portföyüne geçiş için ticari bir karar aldık” denildi.

TAZMİNATA MAHKÛM EDİLMİŞTİ
Bebek pudralarının bilinen bir kanserojen olan asbest içerdiği nedeniyle tüketicilerden 38 bin davayla karşı karşıya kalan şirket, 2018’de Missouri Eyaleti’nde görülen davada talk pudrasının kadınlarda yumurtalık kanserine yol açtığı sebebiyle 22 kadına 4.7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Ekim ayında yan kuruluşu LTL Management’ı devreden şirket, bekleyen davaları durdurmuştu.
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