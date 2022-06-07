Artışın sürmesi bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan fiyat artışı dünya piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.





Petrol fiyatları tedarik zinciri kapsamında diğer ürünlerin de zamlanmasına neden olurken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs uzmanlarının petrol fiyatlarındaki söz konunu artışın süreci yönünde tahminde bulundukları aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin’in artan talebi ve Rus petrolündeki arz sorunları ile küresel ham petrol stoklarının yeniden inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle petrol fiyatlarının artacağını öngördü. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin’in artan talebi ve Rus petrolündeki arz sorunları ile küresel ham petrol stoklarının yeniden inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle petrol fiyatlarının artacağını öngördü.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?





Damien Courvalin ve Jeffrey Currie’in aralarında bulunduğu analistler 6 Haziran tarihli notta “Küresel stokların 2023 sonuna kadar normale dönmesi için Brent ham petrolün temmuz ayından itibaren 12 ay içinde varil başına ortalama 135 dolar olması gerekli” dedi. Bu rakam bankanın önceki tahmininden 10 dolar fazla oldu.Petrolün varil fiyatı bu hafta başından itibaren yaklaşık 120 dolardan işlem görürken bu yılın başından bu yana yaşanan artış yüzde 50’den fazla oldu.Petrol fiyatlarının artmasının çeşitli nedenleri bulunuyor. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle yaşanan talep artışı ve Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar fiyatların artmasında etkili oldu.Goldman Sachs raporuna göre, emtialar toparlanmaya devam ederken küresel büyümedeki yavaşlama ve Suudi Arabistan’la İran’ın aralarında bulunduğu OPEC üyelerinin üretimi artırması da piyasayı rahatlatmadı.