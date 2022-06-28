Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü toplanıyor

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da toplanması kararı alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da toplanması kararı alındı.





Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısıının ardından asgari ücret konusunda açıklama yaptı.Erdoğan, "Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlara ve emeklilere hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım Vedat Bilgin, süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecek ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitirecektir. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" dedi.