Asgari ücrete yüzde 35 zam AKP'yi kurtarır mı?

Türkiye gazetesinin tetikçi yazarlarından Cem Küçük, TGRT Haber TV’de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretteki son durumla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Küçük’ün açıklamalarına göre asgari ücrette 3 bin 800 lirada karar kılındı.







TGRT Haber’de yayınlanan Günaydın Türkiye programında aldığı son kulis bilgileri aktaran Küçük “Benim aldığım bilgiye göre 3.800-3900 gibi bir şey olacak. 4.000 TL için zorlanıyor. Ancak 3.800 TL tamam. Benim görüşüm 4.000 TL olmalı.” dedi.





Asgari ücret 3 bin 800’e çıkarılması yaklaşık yüzde 35 zam anlamına geliyor. Yıl başında asgari ücret 384 dolardı. Rakamın 3 bin 800 çıkarılması halinde asgari ücret bugünkü kurla 302 dolara yükselmiş olacak. Yıl başına göre asgari ücret 82 dolar azalmış olacak.







ENAG’ın TÜFE verilerine göre ise asgari ücretin yıl başındaki alım gücüne ulaşabilmesi için yaklaşık 5 bin liraya yükseltilmesi gerekiyor.





DİSK: ASGARİ NET 5 BİN 200 TL OLMALI





Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücret talebini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. Ayrıca tüm çalışanlar için 1000 liralık iyileştirme talep etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, “Biz masadayız. Masada olanlar daha dikkatli davranmak mecburiyetinde. İyi bir netice ile bitmesi için gayret sarf ediyoruz.” dedi.