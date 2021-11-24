Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan 15 Temmuz'u finanse etmekle suçladığı El Nahyan'ı Saray'da ağırlıyor /24 Kasım 2021 14:38

Erdoğan 15 Temmuz'u finanse etmekle suçladığı El Nahyan'ı Saray'da ağırlıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım 2021 tarihli resmi programı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'a ayrıldı. Saray’a ağırlanacak Nahyan, Erdoğan ve bakanları tarafından “15 Temmuz’un finansörü” olmakla suçlanmıştı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrasında “Darbe girişimi olduğu zaman Körfez’de kimlerin buna sevindiğini, nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz” sözleriyle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ı bugün Beştepe'deki Saray'da ağırlayacak.

BAŞBAŞA GÖRÜŞME, ONURA VERİLEN RESMİ AKŞAM YEMEĞİ

Erdoğan’ın kamuoyuna duyurulan resmi programında bir günün komple Nahyan’a ayrılması dikkat çekti.
 
Program şöyle: 

-Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan 15:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Resmi Karşılama Töreni ile karşılanacak. 

-Saat 16:00’da ise Nahyan ve Erdoğan başbaşa görüşme gerçekleştirecek. 

-45 dakikası sürmesi beklenen baş başa görüşmenin ardından ise bu kez heyetlerarası görüşme ve anlaşmaların im töreni yapılacak. 

-Anlaşmaların ardından program, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan onuruna verilen resmi akşam yemeği ile son bulacak.

TÜRKİYE, BAE’Yİ 2016 DARBESİNDE ROL OYNAMAKLA SUÇLADI

Türkiye ile BAE arasında 2016 senesinde karşılıklı ziyaretlerle bir diyalog kapısı açıldı ancak 15 Temmuz 2016'da Abu Dabi’nin rol oynadığı ve olaylara destek verdiği iddiaları ilişkilerin yeniden soğumasına neden oldu. Türk medyasında BAE ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan (MBZ) hakkında son derece ağır suçlamalar yer alırken, BAE’nin de bazı Türk muhalif medya organlarını desteklediği iddia edildi. Ankara’da BAE liderliğinin Türkiye’ye karşı karalama kampanyası yürüttüğü de sıklıkla dile getirildi. BAE’nin 15 Temmuz'daki rolü ile ilgili en somut girişim 2020 Ağustos’unda yapıldı. MBZ’nin önde gelen danışmanlarından Muhammed Dahlan hakkında 15 Temmuz'u finanse etmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek gibi çok ciddi suçlamalardan dolayı Uluslararası Polis Teşkilatı’ndan (Interpol) “kırmızı bülten” talebinde bulunuldu.

SOYLU “15 TEMMUZ’UN ABD İLE BİRLİKTE FAİLİ” DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs 2021 tarihinde TRT Haber’de katıldığı yayında 15 Temmuz'a ilişkin bir soruya, “15 Temmuz onların (ABD) talimatı ile oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 15 Temmuz’un ABD ile birlikte faili. BAE ABD’nin en önemli operasyonel partneri” yanıtını vermişti.
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