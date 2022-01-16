Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücretliye müjde(!): 7 asgari ücret tutarındaki kazak indirime girdi /16 Ocak 2022 12:39

Asgari ücretliye müjde(!): 7 asgari ücret tutarındaki kazak indirime girdi

Türkiye'de yoksulluk ve gelirler arasındaki uçuruk giderek artarken ünlü giyim firması Beymen tam 39 bin 450 TL'ye erkek kazağı satıyor. Kaşmir kazağa yüzde 27 indirim gelince fiyatı 28 bin 995 liraya düştü.

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Türkiye 2022’ye yeni zamlarla girerken yoksulluk giderek artıyor. Ancak bir tarafta ise lüks son hızıyla sürüyor. Ünlü giyim firması Beymen tam 39 bin 450 TL’ye erkek kazağı satıyor. Kaşmir kazağa yüzde 27 indirim gelince fiyatı 28 bin 995 liraya düştü. Bir kazağın fiyatının bu kadar pahalı olmasına sosyal medyada tepki yağdı.

Kronos'ta yer alan habere göre başta AKP olmak üzere siyasilerin pahalı kıyafetleri sık sık gündeme geliyor. Halk ise resmi enflasyonun yüzde 36’yı aşmasının ardından akaryakıt, elektrik, doğal gaz ve gıda fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar sonrası nasıl geçineceğini düşüyor. Muhalefet partileri ve sendikalar halkın büyük bölümünün yoksulluk içinde olduğunu belirtiyor. Ünlü giyim markası Beymen’in 40 bin liraya kazak satması ise sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

Beymen’in internet sitesinde “Kiton Bej Kaşmir Kazak”ın ilk fiyatı 39 bin 450 lira. Ürün şu an yüzde 27 indirimli satılıyor. İndirimli fiyatı ise 28 bin 995 TL.
 


SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kazağın fiyatı sosyal medyada tepki çekti. Bir kullancı “Bir kazağın 28.995,00 TL olmasının tek açıklaması içindeki ile birlikte veriliyor olması olabilir.” yorumu yaptı.

7 ASGARİ ÜCRET DEĞERİNDE KAZAK

Asgari ücret yüzde 50 artışın ardından 4 bin 253 TL oldu. Buna göre bir asgari ücretli tam 6,82 aylık maaşına hiç dokunmazsa bu kazağı alabilir.
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