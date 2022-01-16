Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin otomobil alma imkanı yok

Alım gücü günden güne düşen vatandaşın, otomobil pazarından da ümidi kalmadı. Türkiye’de Aralık 2021’deki araç satışı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 46 düşüş gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Türkiye’de hanehalkı nüfusunun yüzde 34,8’inin araba sahibi olacak maddi gücünün bulunmadığını belirledi.







Doğruluk Payı’nın aktardığına göre; 2021 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020 yılına göre yüzde 7,9 oranında azalırken, sadece Aralık 2021’deki azalma, 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 46 oldu.





Otomobil pazarındaki daralma son 10 yılın ortalaması dikkate alındığında daha da net ortaya çıktı. Aralık 2021’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 49,3 oranında azaldı.





NÜFUSUN YÜZDE 34,8’İNİN ARABA ALACAK MADDİ GÜCÜ YOK







Eurostat’ın yaşam koşulları tespitine yönelik yaptırdığı anket çalışmasında Avrupa vatandaşlarına “Hanenizde özel kullanıma mahsus araç sahibi olan kimse var mı?” sorusu soruluyor. Araba sahibi olmayanlar arasında araba maliyetini karşılayamayanların yanı sıra, arabaya ihtiyacı olmadığını belirtenler ya da başka gerekçelerle araba sahibi olmak istemeyenler de bulunuyor.





Yine Eurostat verilerine göre, Türkiye hanehalkı nüfusunun yüzde 34,8’inin araba sahibi olacak maddi gücü bulunmuyor. AB ülkeleri arasında en kötü durumda olan Romanya’da ise bu oran 23,5. Bu alanda en iyi durumda olan AB ülkeleri ise 1,7 oranla Kıbrıs, 2,4 oranla Malta ve 2,6 oranla Slovenya.





Aynı kategoride Türkiye için Eurostat’ta bulunan en güncel veri 2020 yılına, en eski veri ise 2006 yılına ait. 2006 yılında yüzde 60,7 seviyesinde olan araba maliyetini karşılayamayan nüfus oranını 15 yılda yüzde 34,8’e kadar geriletmeyi başaran Türkiye için 2021’de gelinen durum ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

