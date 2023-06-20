Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor' /20 Haziran 2023 08:02

Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı konusunda tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, bir kulis bilgisini paylaştı. Gürel, asgari ücretin perşembe günü açıklanabileceğine dair bilgi paylaşırken konuşulan 2 rakamı ve oranları da duyurdu.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hukukçular Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Selim Kuran, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla tv100'de ekrana gelen Eşit Ağırlık'ın konuğu oldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesiyle ilgili yürütülen süreç programda masaya yatırıldı.

TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, asgari ücretle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Gürel, asgari ücretin iki rakam arasında gidip geldiğini söyledi ve perşembe gününe dikkat çekti.

"11 BİN İLE 11 BİN 500 ARASINDA GİDİYOR GELİYOR"

Gürel "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bilgim var. Son toplantıda hem iş veren sendikası hem işçi sendikası bunun dolarla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söylemişler ve rakam, 11 bin ile 11 bin 500 arasında gidiyor geliyor." dedi.

BU HAFTA BELLİ OLABİLİR DENMİŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı. Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

EN GEÇ PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLACAK

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticelendireceğiz."" dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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