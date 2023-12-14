Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Britanya'ya girişi yasaklandı

Britanya Dışişleri Bakanı David Cameron, aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirterek, bunların Britanya'ya girişinin yasaklanacağını açıkladı. X platformundaki hesabından açıklama yapan Cameron, "Aşırıcı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alarak ve öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalamaktadır" dedi.

İsrail'in yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri cezalandırmak için daha güçlü adımlar atması gerektiğini yazan Cameron, "Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren kişilere yuva olmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların Birleşik Krallık'a girişini yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.



Dün 56 milletvekili bu konuda hükümetin harekete geçmesini talep etmişti. Bu talep, Filistinliler ve İsrailliler için eşit hakları savunan Balfour Projesi ve Arap-İngiliz Anlayış Konseyi (CAABU) tarafından ortaklaşa kaleme alınan ve Dışişleri Bakanı David Cameron ile İçişleri Bakanı James Cleverly'ye hitaben yazılan bir mektupla iletilmişti.



ABD'de de benzer bir yasak gündemde



Daha önce ABD'de de benzer bir yasağı getireceğini duyurmuştu. Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik son saldırılara karışan aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin yanı sıra İsraillilere yönelik saldırılara karışan Filistinlilere de seyahat yasağı getireceğini duyurmuştu.