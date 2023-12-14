Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarından Ata Demirer çıktı /14 Aralık 2023 13:37

Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarından Ata Demirer çıktı

Fon dolandırıcılığının baş aktörü Seçil Erzan'ın 6 aylık telefon dökümleri incelenmeye devam ediyor. O kayıtlara göre Erzan, dikkat çeken bir isimle 2 kez görüştü. O kişi ünlü oyuncu Ata Demirer.

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Futbol camiasından birçok isim ile iş insanlarını yüksek kâr garantili fon vaadiyle dolandıran Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın 6 aylık telefon dökümleri inceleniyor. O kayıtlara göre Seçil Erzan oyuncu Ata Demirer’le de görüşmüş.

Erzan'ın kırık telefonu açıldı, incelemeler başladı. Kimlerle mesajlaşıp konuştuğu tek tek deşifre oluyor. Seçil Erzan'ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Kanal D Haber’den Ertan Büyükahısha ve Hakan Kahraman imzalı habere göre, Seçil Erzan ile Ata Demirer arasında 15 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Seçil Erzan’ın Ata Demirer’i aradığı ve görüşmenin sadece 1 saniye sürdüğü belirtilirken, ertesi gün saat 12.59'da bu kez Ata Demirer, Seçil Erzan'ı aradı. İkili bu görüşmede tam 131 saniye telefonda konuştu.

Öte yandan Seçil Erzan’ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile 25 defa telefonda konuştuğu da öğrenildi.
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