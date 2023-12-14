Saadet Partili Hasan Bitmez vefat etti

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez saat 11.50 sıralarında hayatını kaybetti.

Hasan Bitmez geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonunda kalp krizi geçirerek yere düşmüştü.



İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Bitmez'den acı haber geldi.



Yoğun bakımda tedavisi süren Hasan Bitmez bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her zaman samimiyetine, gayretine ve fedakarlığına şahitlik ettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız ve Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez kardeşimiz Hakk’a yürüdü. Dava adamına yaraşır bir hayat sürdüğüne ve “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.” Hadis-i şerifi sırrınca ölümüne hepimiz şahidiz! Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun! Hasan kardeşimizin mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

