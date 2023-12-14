Halil Umut Meler'e saldırının raporu: Olaylar koridorda da devam etti

Hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğradığı MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının saha komiseri raporunda, eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın koridorda "Buradan çıkamayacaklar" dediğine yer verildi.





NTV'nin haberine göre; raporda olayların koridorda da devam ettiğini belirtilirken eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hareketlerde bulunarak "Buradan çıkamayacaklar" dediği belirtildi.





Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş.Y.Ş. ile K.Ç.'nin alınan ifadelerin ardından "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmış ardından da Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.





Savcılıkta, hakeme yumruk attığını kabul eden ve pişman olduğunu söyleyen Faruk Koca, Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, hakem Halil Umut Meler’e tokat attığını iddia ederek, "Amacım sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu daha sonra kendisini yere attı" demişti. Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmemişti.





Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.





MKE Ankaragücü Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle spor camiasından özür diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz" denildi.





Olayın ardından; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.





Tunç'un açıklaması şu şekilde:





"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."





Türkiye Futbol Federasyonu, olayın ardından ligleri süresiz tatil ilan ettiğini açıkladı.