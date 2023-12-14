Almanya Türkiye ile anlaştığını duyurdu: Türkiye'den gelen imamlar gönderilecek

Almanya'da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesi











İMAM TARTIŞMALARININ HEDEFİ DİTİB

Almanya'ya Türkiye'den işgücü göçüyle birlikte Türkiye'den imamlar da geldi, bunların maaşlarını Türk hükümeti ödüyor. Özellikle AKP iktidarının başlamasıyla , Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya birimi DİTİB, AKP'nin 'Almanya örgütü' olarak suçlanmaya başladı. Özellikle casusluk iddiaları Almanya'da Türkiye'den gönderilen imamları tam bir tartışma konusu yaptı.





Almanya'da Federal hükümet orta vadede Türkiye'den Almanya'ya gelecek imamları durdurmak istiyor. Federal İçişleri Bakanlığı Berlin'de yaptığı duyuruya göre, Federal İçişleri Bakanlığı, Diyanet ve Din Enstitüsü Türk İslam Birliği Cami Derneği ( Ditib ) ile anlaşmaya vardı.

Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Uzun görüşmelerin ardından, Türkiye ile devlet memurlarının Türkiye'den görevlendirilmesine son verecek bir anlaşmayı ilk kez imzalayabildiğimiz için mutluyum" dedi.

SPD'li politikacı, "Bu, Almanya'daki Müslüman toplulukların entegrasyonu ve katılımı açısından önemli bir kilometre taşıdır." "Bizim dilimizi konuşan, ülkemizi tanıyan ve değerlerimizi savunan vaizlere ihtiyacımız var" diye vurguladı. "İmamların dinler arası diyaloğa dahil olmalarını ve toplumumuzdaki inanç sorunlarını tartışmalarını istiyoruz."

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Bakanlığa göre amaç, Almanya'da yılda 100 civarında imam yetiştirmek ve buna bağlı olarak Türkiye'den gönderilen imam sayısını azaltmak . Eğitim, Dahlem'deki (Kuzey Ren-Vestfalya) mevcut Ditib eğitim programının bir parçası olarak ve ek bir program aracılığıyla gerçekleştirilecek.





Almanya'da DİTİB bünyesinde yaklaşık 900 cami bulunuyor. Bu camilerde üç yıllığına Türkiye'den gelen imamlar görev yapıyor. Ayrıca başkonsolosluklarda yine üç yıllık bir süre için din hizmetleri ataşeleri bulunuyor. DİTİB'in dışında Milli Görüş'ün, İslam Kültür Merkezleri)ve Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) camileri var. Bunlar, imamların maaşlarını üye aidatlarıyla kendileri ödüyorlar. Bunların dışında da farklı örgütlerin camileri bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan ile Katar'ın finanse ettiği camiler de var.







ALMANYA'DA YAKLAŞIK 2 BİN 800 CAMİ VAR

Son verilere göre Almanya'da 2 bin 800 dolayında cami bulunduğu tahmin ediliyor. Konrad Adenauer Vakfı'nın 2019 yılında yaptığı araştırmanın bulgularına göre camilerde görevli imamların yüzde 90'ı yabancı ülkelerden geliyor. İmamların anadillerinde vaaz vermeleri de eleştiri konusu oluyor, dolayısıyla son yıllarda Almanya'da imam yetiştirme projeleri başlatılıyor. Şu anda Münster, Osnabrück ve Frankfurt üniversitelerinde imam yetiştiriliyor. Berlin'de de Almanya İslam Koleji, imam yetiştirmeyi planlıyor. Adaylar, İslam İlahiyatı öğrenimi yapanlar arasından seçiliyor. DİTİB de Frankfurt'taki akademisinde Almanca olarak imam yetiştiriyor.