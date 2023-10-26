Samanyolu Haber /Gündem / Askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var /26 Ekim 2023 21:26

Askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Hastaneye sevk edilen askerlerden biri tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, Edirne’den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı 3 askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Askeri personelden biri kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.
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