Asrın Projesi’ çöktü: Sele teslim oldu













-Sadece bir noktadan olsa anlayacağım, bir çok noktadan yol hasar gördü. Şunu diyebilirsiniz; yağmur fazlaydı. Burada yağmur fazlaydı, öteki tarafta depremin şiddeti fazlaydı. Yani yaptığınız her işi felaketin boyutu ile ornatılamayın.









Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak olan Ordu’dan başlayıp Adana’da son bulması planlanan 50 ili dolaylı şekilde ilgilendirdiği belirtilen hatta Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya kent üzerinden ithalat ve ihracatın önünü açacağı ileri sürülen AKP’liler tarafından “Asrı Projesi” olarak adlandırılan Karadeniz – Akdeniz Yolu, 2008 yılında 1 milyar 466 milyon liraya ihale edildi.Karadeniz’in, İç Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olması hedeflenen ve Ordu – Adana arasını yaklaşık 6 saate indireceği açıklanan yol henüz tam olarak tamamlanmadı.Asrın Projesi olarak adlandırılan yol, Ordu’yu etkisini altına alan sağanak yağmur nedeniyle çöktü. Mesudiye ilçesindeki Darıcabaşı Tüneli girişinde bulunan Çağlayan deresi sağanak yağmur nedeniyle taştı.Sel suları önce menfezler ile asfalt arasında kalan malzemeyi boşalttı. Ardından menfezler uçuruma yuvarlandı.Son olarak da asfalt yol heyelanla uçuruma doğru kaydı. Yol, tamamen ulaşıma kapandı, ardından uçuruma sürükledi, ardından meydana gelen heyelanda da tamamen çöktü.Yolun çökme anına tanık olanlar da oldu. Onlardan biri o anları kaydetti.Ordu Valisi Tuncay Sonel, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:-Karadeniz-Akdeniz Yolu, Ordu, Mesudiye, Sivas güzergâhı. Orada heyelandan dolayı tünel çıkışlarında bir kapanma oldu.-Ama bizim alternatif yollarımız var. Karayolları teşkilatımız ve arkadaşlarımızla o yolun da açılması için var gücümüzle çalışıyoruz.-Kısa sürede inşallah orayı da açacağız” ifadelerini kullandı. Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, yolun Sivas’ta kalan kısmında da su birikintisi ve çökmeler olduğu belirtilerek,”Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Ordu ile Sivas arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz – Akdeniz yolunun bazı bölgelerinde heyelan oluştu.CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yolun açılmadan 5-6 noktadan zarar gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:-Karadeniz’i, İç Anadolu’ya oradan da Akdeniz’e bağlayan Karadeniz -Akdeniz yolu da bir kaç yerden birden göçtü.-Bu yol bir milyar liranın üzerinde maliyeti ile çok konuşulmuştu. O kadar para harcandı ama daha tam olarak açılmadan hasar gördü. Menfezlerin yetersizliğini, malzemenin kötülüğünü, işçiliği, projenin yanlışları hemen ortaya çıktı.-Yani aynı deprem, veya çok daha fazlası başka ülkelerde oluyor bir tane bina yıkılmıyor ama daha az bir depremde Türkiye’de dünyadaki en büyük felaket meydana geliyor. Aynı bu işte öyle, ne kadar yağmur yağarsa yağsın.-Burası Karadeniz, bu bölgeye yağmur yağmayan zaman yok. Ama siz bunu yaparken bu bölgenin yağış ortalamasını, geçmişte ne kadar yağış aldığını hesap edeceksiniz, menfezinizi, malzemenizi, işçiliğinizi, projenizi ona göre yapacaksınız.-Bir milyardan fazla para harcayacaksınız ondan sonra daha yolu açamadan 5-6 yerden hasar görecek. Yani bunları baştan planlamanız lazım. Giden para milletin parası.