Tenkil Felaketi Sergisi, Eski Gestapo Hapishanesinde ziyaretçilerini bekliyor

Şimdilerde hatırlama ve kültür merkezi olarak hizmet veren, bir dönem Nazilerin işkence merkezi olan tarihi hapishane, şimdi Türkiye'deki hukuksuzluk ve zulmün sembollerin sergilendiği Tenkil Müzesine ev sahipliği yapıyor.









1890’da inşa edilen eski bir Gestapo hapishanesi olan Klapperfeld Hapishanesi’ndeki serginin açılışında düzenlenen panele Eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, yazar aktivist Kazım Gündoğan, sanatçı Hozan Cane ve Alman eğitimci Dr. Helmut Dinse konuşmacı olarak katıldı.









Açılışta gençler Zülfi Livaneli'nin 'Kardeşin Duymaz' parçasını söylediler





Ayrıca sergide hatıraları sergilenen bazı mağdurlar da açılışta hazır bulundu.









Sergide bulunan hatıralardan biri de Tenkil sürecinde kansere yakalanıp 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu Ahmet Burhan'a ait eşyalar . Oğlunu kaybeden Zekiye Ataç yaşadıklarını anlattı.

Tenkil Müzesi ‘Hatırlamak, Yüzleşmek, İyileşmek’ başlıklı gezici sergi, insan haklarının dokunulmazlığına güçlü bir tanıklık etmenin yanı sıra, insanlığa karşı suç olarak kabul edilen sistematik insan hakları ihlallerinin unutulmasına karşı bir hafıza işlevi görmeyi amaçlıyor.









Sembolik nesneler, kişisel anlatılar ve portreler kullanılarak bireysel hikayeleri mercek altına alınıyor. Sergi esnasında gerçekleştirilecek 3 etkinlikle yaşanan Tenkil Felaketi’nin boyutlarına farklı açılardan ışık tutulacak:







Temmuz ayında bu sergiye ev sahipliği yapacak olan Klapperfeld Hapishanesi, Nazi döneminde Alman Gizli Polis Teşkilatı tarafından kullanılmış ve mahzenlerinde işkence çığlıklarının yankılandığı bir mekan. 2010 yılından bu yana bu acı gerçeğin farkındalığını arttırmak için kendi daimi sergisi olan ve çeşitli anti-faşist faaliyetler için aktif olan bir Kültür Merkezi olarak yoğunlukla gençler tarafından kullanılan binanın hapishane mimarisi muhafaza ediliyor.



SERGİ KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

15 Temmuz 2023, 16:00-18:00 • "Yolunuza koydukları taşlardan da güzel bir şey inşa edebilirsiniz." (Goethe) - TENKİL FELAKETİ‘NİN GÜLEN HAREKETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ • Invisible Belgeseli Gösterimi 22 Temmuz 2023, 16:00-18:00 • TENKİL'de Medya ve Adalet - Tüm Muhalif Seslerin Susturulması Serginin Açılış Saatleri: Cuma 15:00-19:00 Cumartesi 12:00-18:00 Pazar 12:00-18:00

SERGİ ADRESİ Ehemaliges Polizeigefängnis Klapperfeld, Klapperfeldstraße 5, 60313 Frankfurt am Main



