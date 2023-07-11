Rusya sınırında NATO üssü kurulması çağrısı

SAMANYOLUHABER.COM- LİTVANYA





NATO zirvesine ev sahipliği yapan Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, NATO ile Rusya arasında 1997'de imzalanan ve sınırlarda kalıcı üslerin inşa edilmemesini öngören mutabakattan vazgeçilmesini istedi.





Bu anlaşmanın iptali, Rusya sınırına yakın noktalarda daimi NATO üslerinin kurulmasına olanak sağlayacak. The Times'a konuşan Litvanya lideri buna gerekçe olarak ise Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirmesini gösterdi.





The Times'a göre, NATO uluslararası kuvvetleri Polonya ve Baltık ülkeleri gibi dokuz ülkede konuşlandırılmış durumda. Bununla birlikte, dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyorlar ve genellikle altı ay sonra geri çekiliyorlar çünkü Rusya ile yapılan bir işbirliği anlaşması, eski doğu bloğunun çoğunda kalıcı üslerin kurulmasını yasaklıyor.





Buna ilaveten NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez ‘Rus saldırılarına karşı savunma planı’ üzerinde anlaşmaya vardı.





NATO müttefikleri bir Rus saldırısı durumunda yanıt verme planları üzerinde anlaştılar. Bu tür planlar, SSCB ile Batı arasında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez kabul edildi.





Daha önce Almanya Savunma Bakanı Annalena Berbock Rusya'yı Avrupa için bir tehdit olarak nitelendirmiş, Avrupalıları Rus tehdidine karşı özel bir güvenlik stratejisi oluşturmaya" çağırmıştı.