Samanyolu Haber /Dünya / Assange hakkındaki soruşturma kapatılıyor /19 Kasım 2019 19:49

Assange hakkındaki soruşturma kapatılıyor

İsveç Savcılığı, WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturmasının delil yetersizliğinden kapatılacağını açıkladı. Şimdi gözler, Assange'ın İsveç'teki suçlama nedeniyle tutuklu yargılandığı ancak ABD'nin de resmen iadesini talep ettiği İngiltere'ye çevrildi.

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ABD’li diplomatların gizli yazışmalarını sızdıran WikiLeaks sitesinin kurucusu olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği ABD’yle iade edilmesi talebiyle İngiltere’de tutuklu yargılanan Julian Assange hakkında İsveç’te yeniden açılan tecavüz soruşturması kapatıldı.

İsveç Başsavcı Yardımcısı Eva-Marie Persson, ellerindeki delillerin tecavüz suçlaması için yeterli olmadığını ve Assange’ı sorgulamanın bu dengeyi değiştireceğini inanmadıklarını belirterek soruşturmanın açılmasından yaklaşık 10 yıl sonra düşürüleceğini açıkladı. Savcılık, temyiz yolunun ise açık olduğunu belirtti.

İNGİLTERE NE YAPACAK?

Assange, hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle 2012’de Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığınmak zorunda kalmıştı. Suçlamayı reddeden Assange, burada yaklaşık yedi yıl kaldı. WikiLeaks kurucusu, geçtiğimiz aylarda Ekvador’da hükümetin de değişmesinin ardından, elçilik binasına girmesine izin verilen İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Gerekçe, İsveç’in İngiltere’den iade talebi sürecinde getirilen kefalet şartlarını yerine getirmemesi ve yargı sürecinden kaçtığı suçlamasıydı.

ABD’DEN 18 AYRI SUÇLAMA VAR

Bu sebeple tutuklu yargılanan Assange hakkında ABD’nin de İngiltere’den, 18 ayrı suçlamaya dayandırılan bir iade talebi bulunuyor. İngiliz mahkemelerinin İsveç’ten gelen açıklama sonrası ne karar vereceği ve WikiLeaks kurucusunun akıbeti bu nedenle merak konusu.
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