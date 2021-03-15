Samanyolu Haber /Gündem / AstraZeneca aşısı Almanya'da da askıya alındı /15 Mart 2021 17:41

AstraZeneca aşısı Almanya'da da askıya alındı

Bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ölümlere neden olduğu şüphesiyle durdurulan AstraZeneca aşısı Almanya’da da askıya alındı .

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AstraZeneca aşının kullanımını askıya alan ülkeler arasına Almanya'da katıldı Daha önce bu aşının uygulanmaya devam edeceğini açıklayan Almanya Federal Sağlık Bakanlığı   bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki iddiaların araştırılması tamamlanana dek bu yönde karar aldıklarını açıkladı.


AB’de onay verilen 4 aşıdan biri olan AstraZeneca aşısı, Avusturya, İtalya, Danimarka ve Romanya’da ölümlere varan ağır sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Son olarak AB dışında Norveç ve İzlanda da AstraZeneca uygulamasını dondurmuştu.

NORMAL ÖLÜMLERDEN FAZLA DEĞİL
Diğer yandan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı sonrası ortaya çıkan sorunları araştırmak üzere harekete geçildiğini, ilk test sonuçlarında söz konusu aşıya bağlı herhangi sorun teşkil edecek bir bulguya rastlanmadığını duyurdu. Aynı zamanda Alman aşı kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü de benzer açıklamada bulunarak, AB içinde şimdiye kadar yaklaşık 3 milyon kişiye AstraZeneca aşısı vurulduğu, aşı sonrası ortaya çıktığı belirtilen ölümlerin, istatistik olarak normal şartlardaki aynı nedenlere bağlı ölümlerden daha fazla olmadığına dikkat çekildi.
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