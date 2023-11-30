Samanyolu Haber /Gündem / ATK raporuyla 81 yaşında cezaevine girecek /30 Kasım 2023 20:50

ATK raporuyla 81 yaşında cezaevine girecek

“Örgüte yardım etmek” gerekçesiyle 2 yıl 1 aylık hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen 81 yaşındaki Makbule Özer, Adli Tıp Kurumu’nun “Cezaevinde kalabilir” raporunun ardından tekrar cezaevine girecek.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Makbule Özer Van’ın Edremit ilçesinde 9 Mayıs 2022’de tutuklandı.

Mahkemenin ‘örgüte yardım etmek’ gerekçesiyle verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de Özer serbest bırakıldı.

Yüzde 61 engelli 81 yaşındaki Makbule Özer için Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “Cezaevinde kalabilir” raporunun ardından tekrar cezaevine girecek.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 11 Kasım’da ATK tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, “Makbule Özer’in mevcut belgeleri ve muayene bulgularına göre halihazırda, R (rehabilitasyon) tipi cezaevi şartlarında kalmasının uygun olduğu, 3 ay sonra gözlem notları ve son durumu gösteren sağlık kurulu raporu ile birlikte muayeneye gönderilmesi sonrasında sorulan hususlar hakkında yeniden değerlendirileceği oy birliği ile karar verildi” denildi.

ATK, raporda ayrıca Özer’in tekerlekli sandalye ile muayeneye geldiği, astım, nefes darlığı, diz, ayak, bilek hareketlerinin kısıtlı ve görme kısıtlılığı olduğu notları düşüldü. Bugün savcılıkla görüşen aileye, Özer’in R tipi cezaevine teslim edilmesi istendi. Aile, bunun üzerine pazartesi günü Özer’i cezaevine teslim edecek.

KIZI İSYAN ETTİ

Özer’in kızı Naime Özer, “Anneme bölge hastanesinde yüzde 61 engelli raporu verildi. Biz, bu raporları savcılığa gönderdik. Daha sonra annemi Adli Tıp’a götürdük. ATK, cezaevinde kalmasının uygun olduğuna karar verdi. Bugün adliyeye götürürken bile tekerlikle sandalye ile götürdük. Annem, şu an kendi ihtiyacını karşılayamayacak bir durumda. Geçen yıl kalkıp bir bardak su alabiliyordu ama şu an onu bile yapamıyor. Biz annemizi sırtımızda taşıyoruz. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Tüm dünya annemin nasıl bir durumda olduğunu gördü. Bu hukuksuzluğun artık bitmesini istiyoruz” diye konuştu.
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