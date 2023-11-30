Samanyolu Haber /Ekonomi / 'AB’ye sağlam şekilde yeniden bağlanmak istiyoruz' /30 Kasım 2023 21:11

'AB’ye sağlam şekilde yeniden bağlanmak istiyoruz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, “AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu” hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Avrupa Komisyonu’nun “AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu” hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Şimşek, komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

“TÜRKİYE VE AB BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ”

Şimşek, özellikle ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının kaldığı yerden devam etmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin görüşmelerin yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet edilmesi, AB’deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi çağrılarına dikkati çekti.

“Türkiye ve AB birlikte daha güçlü” vurgusu yapan Şimşek, “Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
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