AVM'de yürek sızlatan intihar girişimi: 'Ben açım, çocuklarım aç'

İntihar girişiminde bulunan yurttaşın 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu söyleyerek üst katlardan aşağıya atladığı ve yere düştüğü görüldü.





Sosyal medyada "Maltepe Duysun" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda AVM'de korkuluklara çıkan bir erkeğin intihar girişiminde bulunduğu görüldü.





Çevredekilerin ikna çalışmalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" dediği iddia edilen yurttaş, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaşın son durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.