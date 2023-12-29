Samanyolu Haber /Gündem / AVM'de yürek sızlatan intihar girişimi: 'Ben açım, çocuklarım aç' /29 Aralık 2023 10:05

AVM'de yürek sızlatan intihar girişimi: 'Ben açım, çocuklarım aç'

İstanbul Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de bir vatandaş, 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu belirterek, kendini üst katlardan aşağı attı.

SHABER3.COM

İntihar girişiminde bulunan yurttaşın 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu söyleyerek üst katlardan aşağıya atladığı ve yere düştüğü görüldü.

Sosyal medyada "Maltepe Duysun" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda AVM'de korkuluklara çıkan bir erkeğin intihar girişiminde bulunduğu görüldü.

Çevredekilerin ikna çalışmalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" dediği iddia edilen yurttaş, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü. Ağır yaralanan vatandaşın son durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AVM'de yürek sızlatan intihar girişimi: 'Ben açım,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:58:07