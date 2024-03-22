Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği'nden Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı /22 Mart 2024 01:24

Avrupa Birliği'nden Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı

Bosna Hersek, Avrupa Birliği yolunda önemli bir eşiği aştı. Katılım müzakerelerine başlama kararını AB Komisyonu Başkanı Michel duyurdu: Yeriniz Avrupalı ailemizde...

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Avrupa Birliği, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını ilan etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X (Twitter) hesabından açıklama yaptı.

"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor" mesajını paylaştı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını duyurmuştu.
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