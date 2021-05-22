Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa futboluna 9 milyar euroluk Covid-19 darbesi /22 Mayıs 2021 17:42

Avrupa futboluna 9 milyar euroluk Covid-19 darbesi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle futbol kulüplerinin zor durumda kaldığını kaydetti. UEFA'ya göre Covid-19'un Avrupa futboluna zararı 9 milyar euro.

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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında futbolun 9 milyar euroya (91,8 milyar TL) yakın gelirden mahrum kaldığını belirterek, “Mevcut Finansal Fair Play düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor.” dedi.

UEFA’nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, Avrupa genelindeki kulüpler 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında mali açıdan tarihin en kötü dönemini geride bıraktı.

Covid-19 salgınının gölgesinde geçen bu iki sezonda kulüplerin en fazla maç günü, sponsorluk ve yayın gelirlerinde azalma oldu. Raporda, salgın yüzünden birinci liglerde 7,2 milyar euro, alt liglerde ise 1,5 milyar euro zarar edileceği belirtildi.
 
Avrupa’daki transfer harcamalarının da 2020’nin yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021’in ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldığı ifade edildi.

“MALİ DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Raporda görüşlerine yer verilen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolun modern zamanların en zor günlerinden geçtiğini kaydederek, “Bu rapor, şu anda yeni bir finansal gerçeklikte faaliyet gösterdiğimizi ispat ediyor. Mevcut Finansal Fair Play düzenlemelerinin güncellenmesi gerekeceği açıkça görülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Finansal sürdürülebilirlik ilkesinin hedefleri olarak kalacağını aktaran Ceferin, “UEFA ve Avrupa futbolu, sporumuzu yeni bir gelecek için yeni kurallarla donatmak üzere takım olarak çalışacaktır.” dedi.
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