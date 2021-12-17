Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19 ilacına onay verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), korona virüsü (Covid-19) tedavisi için “Xevudy” isimli ilacı onayladığını duyurdu.



EMA'dan yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda kullanılabileceği belirtildi.



Böylece EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Covid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.



Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi “monoklonal antikor” tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.