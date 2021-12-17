Samanyolu Haber /Gündem / Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?' /17 Aralık 2021 09:31

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladığı sırada Habertürk yayınında ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu.

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirime gitmiş oldu.

'YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ' DİYALOĞU
Merkez Bankası'nın faiz indirimi esnasında Habertürk'te ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu.

Ebru Baki’nin "'Bu arada enflasyonda yüzde 5 hedefi konusunda kararlıyız' diyor Merkez Bankası. 'Enflasyonda yüzde 5 hedefini tutturacağız' diyor" sözlerine Mehmet Akif Ersoy, "Nasıl?" diye sordu.

Ebru Baki’nin cevabı ise "Bilmiyorum" oldu.

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?' Sonraki Haber >>

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:05:35