Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , Ahmet Altan'ın dosyası görüşülmeye başlayacak /08 Nisan 2021 15:26

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , Ahmet Altan'ın dosyası görüşülmeye başlayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gazeteci - yazar Ahmet Altan'ın dosyasına dört sene sonra bakacağı açıklandı.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gazeteci - yazar Ahmet Altan'ın dosyasına dört sene sonra bakacağı açıklandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ocak 2017’den beri dosyasına kayıtsız kaldığı, 2015 darbe girişiminden sonra tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan’ın başvurusuna nihayet 13 Nisan’da bakacak. Aynı gün, onun gibi keyfi tutuklanan Murat Aksoy için de karar verilecek" ifadesi kullandı. 

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da gelişmeye ilişkin olarak, "AİHM 4 yıl önce öncelik kararı aldığı 3 yazısı nedeniyle suçlanarak, 10 yıl 6 ay ceza verilen 4 yıl 7 aydır tutulan tek kişi olan, 71 yaşındaki müvekkilim Ahmet Altan'ın dosyasını, nihayet 13 Nisan Salı günü ele alacak. Hukuk uyur ama ölmez inancımı taşımaya devam ediyorum" paylaşımını yaptı.



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