Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den Türkiye için yeni ihlal kararı /14 Kasım 2023 15:33

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den Türkiye için yeni ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili yeni bir karar daha verdi

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin yargılandığı bir davayı daha karara bağladı. Mahkeme , KHK ile mesleklerinden ihraç edilip tutuklanan bazı hakim ve Savcıların Cezaevlerinde Avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin kayıt edilmesini hal ihlali sayıp Türkiye'yi mahkum etti 

Mahkeme ayrıca mağdurların her birine 9750 Euro manevi tazminata da hükmetti 

Kararın detaylarını sosyal medyadan paylaşan İnsan Hakları Hukukçusu Gökhan Güneş Türkiye'de OHAL şartlarında cezaevlerinde yaşanan binlerce benzer hak ihlali için de emsal olacağını söyledi 
  


Kararın orjinali için tıklayın : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-228854
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