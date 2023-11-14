Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'den Türkiye için yeni ihlal kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin yargılandığı bir davayı daha karara bağladı. Mahkeme , KHK ile mesleklerinden ihraç edilip tutuklanan bazı hakim ve Savcıların Cezaevlerinde Avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin kayıt edilmesini hal ihlali sayıp Türkiye'yi mahkum etti





Mahkeme ayrıca mağdurların her birine 9750 Euro manevi tazminata da hükmetti





Kararın detaylarını sosyal medyadan paylaşan İnsan Hakları Hukukçusu Gökhan Güneş Türkiye'de OHAL şartlarında cezaevlerinde yaşanan binlerce benzer hak ihlali için de emsal olacağını söyledi







