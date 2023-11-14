Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Meclis'te İsveç'in NATO'ya katılımı mesaisi

Bir süredir NATO'ya katılması tartışılan İsveç'in üyeliğine Türkiye, terör örgütlerini bünyesinde barındırdığını belirterek karşı çıkıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsveç' hakkında, "Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet, NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Aktarılan bilgiye göre TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Dışişleri Komisyonu bir yazı gönderdi.
Oktay, Dışişleri Komisyonu'nu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü ele almak üzere 16 Kasım'da toplantıya çağırdı.
Toplantının 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 13.00’te Yeni Halkla İlişkiler Binası 3. kat 5 numaralı salonunda yapılacağı da eklendi.
ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ ÖNCESİ
Meclis'teki toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yapacağı Almanya ziyareti öncesi yapılacak olması dikkat çekti.
Almanya, Erdoğan'ın uzun zamandan sonra ilk Avrupa ziyareti olacak. Batı ülkeleri uzun süredir, Türkiye'ye İsveç'in NATO üyeliğine onay verme çağrısı yapıyordu.