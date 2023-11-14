Almanya Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini teslim etti

SAMANYOLUHABER.COM-UKRAYNA









Alman hükümeti Ukrayna'ya tanklar, farklı mühendislik ve otomotiv teçhizatı, topçu mühimmatı ve hafif silahları içeren yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti. Alman Savunma Bakanlığı'nın basın servisi mühimmatı ve teçhizat hakkında bilgi verdi.





Yeni pakette 10 adet Leopard 1A5 tankı, 14 adet Bandvagn 206 araç, 5 adet Warthog Ambulans paletli taşıyıcı, 1 adet Winsent ve 1 adet mayın temizleme tankı bulunuyor. Ayrıca, 10 adet VECTOR keşif İHA'sı, 14 adet GO12 yer gözetleme radarı, 3 adet sınır güvenlik aracı, 4 adet 8x8 HX81 traktör ve 4 adet yer alıyor. yarı römork, 16 Zetros kamyon, 13 MAN TGS kamyon, 1,4 milyon ateşli silah mermisi teslim edildi.





Reuters ve Bloomberg'in daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde, Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki Almanya'daki iktidar koalisyonunun, Ukrayna'ya 2024 yılında askeri yardımı ikiye katlayarak 8 milyar avroya kadar çıkarma kararı üzerinde anlaştığı bildirilmişti.