Polat çiftine bir tutuklama daha

Dilan-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı’na getirildi.









TUTUKLANDILAR





Adliyede ilk olarak savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ‘Silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat’ın tutuklanmasına karar verdi.





Bunun yanı sıra hakimliğin karar arasında Dilan Polat’ın uzun süre ağladığı ve dizlerinin üzerine çöktüğü görüldü.





NE OLMUŞTU?





Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı…









Soruşturma kapsamında 5 Kasım'da Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti…