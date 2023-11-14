Samanyolu Haber /Gündem / Ülke karıştı : Dünyaca ünlü markalar tehlikede /14 Kasım 2023 18:53

Ülke karıştı : Dünyaca ünlü markalar tehlikede

Bangladeş'te, düşük ücret ile çalışan işçiler sokaklara döküldü. H&M, Zara, Levi’s, Gap, Puma gibi markaları üreten Bangladeşli işçilerin protestoları, üretimi durma noktasına getirdi.

SHABER3.COM

Dünyanın önde gelen kıyafet markaları, Bangladeş'teki işçi protestoları sebebiyle tehdit altında. Bangladeş'teki ürettikleri kıyafetler ile dünyayı giydiren işçiler, düiük ücretler sebebiyle sokaklara döküldü. 

Aylık ücretleri 95 dolardan 113 dolara yükseltilen işçiler, yapılan zam sebebiyle öfkelendi ve aylık 208 dolar talep etti. Ücret zammının enflasyona uyumlu olmasını isteyen işçiler, 113 dolarlık zamlı maaşın 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacağını duyurulmasının ardından isyan etti. 

H&M, Zara, Levi’s, Gap, Puma gibi markaları üreten Bangladeşli işçilerin iki haftadır süren eylemine polis müdahele etti, üç işçi hayatını kaybetti. Sendikalar, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını belirtti.

Geçinebilmek için ayda 208 dolar ücret talep eden işçilerin protestoları,  birçok fabrikanın kapanmasına neden oldu. Aralarında H&M, Levi's, Gap, Puma ve Abercrombie & Fitch'in de bulunduğu 18 marka, Bangladeş Başbakanı'na bir mektup göndererek barışçıl müzakereler yapılması çağrısında bulundu.

Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük hazır giyim üretim merkezi durma noktasına gelirken ABD'deki markaları temsil eden ABD Giyim ve Ayakkabı Birliği (AAFP), asgari ücret incelemesinin zamanından evvel yapılmasını önerdi.

Mektupta, işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni asgari ücret çağrısı yapan markalar, Bangladeşte fabrikası olmadığı için malzeme, tesis ve işçilik gibi tüm ön maliyetleri ödeyen fabrika sahipleriyle sözleşme yapıyorlar. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülke karıştı : Dünyaca ünlü markalar tehlikede Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:14:10