Samanyolu Haber /Gündem / AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu, şirketinin 'teşvik' aldığını doğruladı /14 Kasım 2023 19:02

AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu, şirketinin 'teşvik' aldığını doğruladı

Partisi ile görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek istifa etmesinin ardından 'transfer ücreti' karşılığı AKP'ye geçtiği iddia edilen eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, şirketinin teşvik aldığını doğruladı. Hatipoğlu, "Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur" dedi.

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Görüş ayrılıkları gerekçesiyle İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekil İdris Nebi Hatipoğlu, şirketi hakkındaki 'teşvik' haberlerini doğruladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AKP Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, gündem dışı konuşmasında, geçen hafta İYİ Parti'den ayrılıp AKP'ye geçmesi üzerine kendisi ve yönetiminde bulunduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. isimli şirket hakkında Meclis kürsüsünde açıklamalarda bulundu.

"Teşvik' ve 'transfer ücreti' haberlerine ilişkin Hatipoğlu, "Şirketin aldığı teşvik, siyasi herhangi bir yanı yoktur. 3 kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemiştir, gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir" dedi.

AKP'li Hatipoğlu, İYİ Partili vekillere seslenerek "Benim partinizden istifa etme nedenim, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır, iftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise Hatipoğlu'nun sözlerine yanıt verirken, "iddialar iftira ise bunun bir devlet kurumu olan KAP üzerinden atıldığını" dedi. Toktaş, ayrıca, "Sayın Hatipoğlu, siz bize, Banker Bilo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlatıyorsunuz" diye konuştu.

GERGERLİOĞLU VE MHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

Öte yandan Meclis Başkanvekili Önder, 20 milletvekiline yerlerinden birer dakikalık konuşma süresi verdi. HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Anayasa Mahkemesine yönelik sözleri nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine MHP milletvekilleri, HEDEP'li Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, Gergerlioğlu'na yanıt vermesi sırasında da tartışma yaşanması üzerine Meclis Başkanvekili Önder, birleşime ara verdi.

Ara sırasında da MHP milletvekilleri ile Gergerlioğlu arasında laf atmalar yaşandı.
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