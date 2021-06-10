Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi, AİHM'in Osman Kavala kararlarını uygulamayan Türkiye'ye ihlal prosedürü başlattı /10 Haziran 2021 14:44

Avrupa Konseyi, AİHM'in Osman Kavala kararlarını uygulamayan Türkiye'ye ihlal prosedürü başlattı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Osman Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı.

Euronews'da yer alan habere göre, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi, son toplantısında Silivri Cezaevi’nde tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu Osman Kavala'nin durumuna yer verilmişti. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde daha önceki tartışmalar hatırlatılarak Kavala'nın devam eden tutukluluğunun uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bakanlar Komitesi'nin son toplantısında Ankara'ya yönelik ihlal prosedürünün işareti verilmişti. Bu kapsamda referans verilen araçlardan biri Türkiye'nin Avrupa Konsey'indeki oy ve veto hakkının askıya alınması olarak belirtildi. 

Avrupa Konseyi, daha önce ihlal prosedürü sürecini sadece Azerbaycan ile ilgili bir davada kullanmıştı. 
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