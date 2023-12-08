Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi, AKP sansürünü yakın takibe aldı: 1 yıl süre verdi /08 Aralık 2023 18:11

Avrupa Konseyi, AKP sansürünü yakın takibe aldı: 1 yıl süre verdi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ahmet Yıldırım’ın açtığı davaya ilişkin bugün aldığı kararda, Türk yetkililere son üç yıl içerisinde sansürlenen ve yasaklanan tüm sitelerin bilgilerini vermesi için 2024 Aralık’a kadar süre verdi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ahmet Yıldırım’ın açtığı davaya ilişkin bugün aldığı kararda, davanın standart prosedür kapsamında denetlenmesine devam edilmesine karar verdi.

Komite, davanın engelleme tedbirinin orantılılığını sağlamak ve kötüye kullanımdan kaçınma kriterlerini karşılamak için yeterli yargısal inceleme usulleri olmaksızın internete erişimin toptan engellenmesine izin veren iç mevzuat nedeniyle başvuranların ifade özgürlüğü hakkının ihlal edilmesiyle ilgili olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Komite Milletvekilleri, başvuranların işlettikleri siteleri içeren Google ve YouTube'a erişimin engellenmesi kararlarının kaldırılmış olması nedeniyle mevcut davalar için başka bireysel tedbirlere gerek olmadığını söyledi.

2024 ARALIK’A KADAR SÜRE VERİLDİ
Komite, Türk yetkililere, son üç yıl içerisinde sansürlenen ve kapatılan tüm internet sitelerinin bilgilerinin verilmesi için bir yıl süre verdi:

“Türk yetkilileri, son üç yıl içerisinde internet sitelerinin tamamına erişimin engellenmesi yönünde alınan kararların sayısına ilişkin eğilimleri gösteren tüm bilgileri Aralık 2024 sonuna kadar başka örnek kararlarla birlikte sunmaya çağırıyoruz.”

“ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMINI BİR KEZ DAHA MEMNUNİYETLE KARŞILADIK”
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi’nin tutarlı yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirtti:

“Anayasa Mahkemesi'nin 5651 sayılı Kanun'un uygulanmasında Sözleşme'ye uygun kriterleri benimseyen ve erişimin toptan engellenmesine ilişkin benzer başvuruların Avrupa Mahkemesi'ne götürülmesine çok az yer bırakacak gibi görünen tutarlı yaklaşımını bir kez daha memnuniyetle karşıladık.”
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