Özel ve Kılıçdaroğlu neler konuştu?

CHP lideri Özgür Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesinin detayları ortaya çıktı.







Yerel seçimlere yönelik durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, 11 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak bütçe görüşmeleriyle ilgili de konuşuldu. BirGün'den Mustafa Bildircin'in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ikilinin görüşmesinde herhangi bir belediye başkanı adayının ismi telaffuz edilmedi.





Kılıçdaroğlu’nun, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinde gerçekleşen görüşme, bir saate yakın sürdü. İki ismin, başta yerel seçimler ve 11 Aralık’taki bütçe görüşmeleri sırasında Özel'in yapacağı konuşma başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldıkları öğrenildi.







HEYKEL HEDİYESİ

Genel Başkan Özel'in, Kılıçdaroğlu'na 45 santim boyunda, dört kilogram ağırlığında bir heykel hediye ettiği bildirildi. Şahin Ceylan tarafından yapılan heykelin, omzunda Atatürk portresi taşıyan, eliyle ilerlemeyi ve devrimlerin yolunu gösteren, eteklerinde CHP'nin altı oku olan bir kadını tasvir ettiği belirtildi.





"YOĞUN TEMPODA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Görüşmede, siyasetin genel gündeminin değerlendirildiği öğrenilirken CHP Lideri Özel, Almanya ziyareti hakkında da bilgi verdi.





Özgür Özel öte yandan, KKTC ve Bosna ziyaretine ilişkin de bilgi paylaştı. Özel’in çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok yoğun bir tempoda çok hareketli bir şekilde çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz” ifadesini kullandı.







BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Eski bir TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşan bütçe maratonu öncesi tecrübelerini aktardı. CHP'nin Meclis’teki bütçe görüşmelerinde izleyeceği yol haritası da ikili arasında gündeme geldi.





Görüşmenin ardından iki isim de herhangi bir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisinin kapısına kadar eşlik ettiği Özgür Özel, buradan Almanya’daki temasları için havalimanına hareket etti.