Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Konseyi'nden Türkiye ile ilgili 'Aleviler' açıklaması /09 Ekim 2022 19:49

Avrupa Konseyi'nden Türkiye ile ilgili 'Aleviler' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı 'Alevi' açıklaması sonrasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yönetiminden de bu yönde bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Son dönemde yeniden gündeme gelen Aleviler ve cemevleri konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yönetiminden de bu yönde bir açıklama geldiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM,) Türkiye’deki Alevilerle ilgili aldığı iki kararın uygulanması konusunda Ankara’nın üstüne düşen sorumluluğu hâlâ yerine getirmediğini belirtti.

Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, Alevilerle ilgili AİHM tarafından farklı tarihlerde verilen iki ihlal kararıyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı konusunda bir karar açıkladı.

Avrupa Konseyinin aldığı kararda, yerel mahkemenin, cemevlerinin elektrik faturalarının bir kısmının geri ödenmesi yolunda verdiği karar tatmin edici bulunmadı ve bunun AİHM’nin Alevilere yönelik ayrımcı uygulamaların kaldırılması yolundaki talepleri doğrultusunda “yeterli görülmediği” bildirildi.
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