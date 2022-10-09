Samanyolu Haber /Dünya / "Elimizdeki tüm veriler..." /09 Ekim 2022 21:27

"Elimizdeki tüm veriler..."

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiğini açıkladığı Ukrayna toprağı Kırım'ı Rus ana karasına bağlayan köprüde meydana gelen patlamayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Rusya'nın  2014'te ilhak ettiğini açıkadığı Ukrayna toprağı Kırım'ı Rus ana karasına bağlayan köprüde meydana gelen patlama sonrasında çökmeler yaşanmış ve ulaşım bir süre aksamıştı.

Söz konusu patlamayla ilgili bir açıklama yaptığı ifade edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise saldırıyı Ukrayna gizli servisinin organize ettiğini ileri sürdüğü aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan gabere göre Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrikin ile özel bir toplantıda bir araya gelen Putin, ''Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik sivil altyapısını hedefleyen bir terör saldırısıydı. Müsebbipleri, failleri, sipariş verenleri Ukrayna gizli servisleriydi'' ifadelerini kullandı.

Bastrikin, ''Bu bombalamanın amaçlarına yönelik soruşturmamızı sürdürüyoruz. Şüphesiz ki terör özelliği taşıyor. Bu bir terör saldırısıydı. Elimizdeki tüm veriler kesin bir sonuca varmamıza izin veriyor ki bu Ukrayna gizli servislerince hazırlanan bir terör saldırısıydı. Bu terör saldırısının amacı, Rusya için büyük önem taşıyan sivil altyapının geniş bir parçasını imha etmek etmektir" dedi.
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