Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Demirtaş uyarısı /03 Aralık 2021 13:02

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye Demirtaş uyarısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedi

SHABER3.COM

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İHAM'ın ve Komite'nin kararlarına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye hakkında resmi olarak İHAS'ın 46/4 maddesi uyarınca ihlal prosedürünü başlattı. Hükümet'e görüşlerini sunması 19 Ocak'a kadar süre verildi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 29 Kasım-2 Aralık toplantıları sırasında Türkiye'nin ihlallerini de gündemine aldı. 1 Aralık’taki oturumda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmayarak yapılan ihlaller arasında İmralı’daki durum da gündeme geld

Komite aldığı kararda özellikle iş insanı Osman Kaval’nın durumuna ilişkin Türkiye’ye karşı “ihlal süreci” başlattı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala konusunda Türkiye'ye 19 Ocak’a kadar görüşlerini sunması için süre verdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını ve AYM'nin AİHM kararı doğrultusunda başvuruları karar bağlamasını istedi.

Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bakanlar Komitesi, İHAM'ın (AİHM) ve Komite'nin kararlarına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye hakkında resmi olarak İHAS'ın 46/4 maddesi uyarınca ihlal prosedürünü başlattı. Hükümet'e görüşlerini sunması 19 Ocak'a kadar süre verildi. Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş'la ilgili ara karar alarak, Hükümet'in sunduğu eylem planını değerlendirip Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını, AYM'nin bir an önce İHAM kararı doğrultusunda başvuruları karara bağlamasını istedi” dedi.

Molu, “Komite, Demirtaş kararında ayrıca HSK'nin ve yargının bağımsızlığının sağlanması için yasal değişiklik yapılmasını, çoğulculuğun ve özellikle seçilmiş muhalif kişilerin ifade özgürlüğünün güçlendirilmesini, TCK 314 altında keyfi tutuklamalara karşı önlem alınmasını talep etti” ifadelerini kullandı.
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