Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Parlamentosu da 'Holodomor'u soykırım ilan etti /15 Aralık 2022 16:38

Avrupa Parlamentosu da 'Holodomor'u soykırım ilan etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Sovyetler Birliği döneminde yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalının hayatını kaybettiği "büyük açlık" olarak da bilinen "Holodomor" olayını soykırım ilan etti.

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AP Genel Kurul oturumunda yapılan oylamada 507 lehte, 12 aleyhte ve 17 çekimser oy kullanıldı.

Oylama sonrasında AP'den yapılan yazılı açıklamada "AP vekilleri, milyonlarca Ukraynalının ölümüne yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyor. Tüm ülke ve kuruluşları olayı, soykırım ilan etmeye çağırıyor." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut suçlarının geçmişindekileri anımsattığı ve "Rus rejiminin bekasını sağlamak için tarihsel hafızayı manipüle ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, AP'nin Ukrayna'nın sivil enerji altyapısının bilinçli bir şekilde yok edilmesi gibi, Rusya'nın bu ülkenin halkına karşı bir kez daha işlediği korkunç suçları da kınadığı aktarıldı.

Özür dileme çağrısı

Sovyet zamanıyla Rusya'nın Ukrayna'daki mevcut stratejisi arasında paralellikler kurulduğu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AP üyeleri, AB'yi ve üçüncü ülkeleri Holodomor olayları ve totaliter Sovyet rejimi tarafından işlenen diğer suçlar hakkında farkındalık yaratmaya çağırıyor. Parlamento, mevcut Rus rejimini kendi bekası için tarihsel hafızayı manipüle ettiği için kınarken, Sovyetler Birliği'nin birincil halefi olarak Rusya Federasyonu'nu bu suçlar için özür dilemeye çağırıyor."
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