Avrupa'da her 100 öğrenciden 98'i İngilizce öğreniyor

2017 verilerine göre AB ülkelerindeki öğrencilerin yüzde 98’i ilköğretimde İngilizce dersi alıyor. İkinci sırada ise yüzde 33 ile Fransızca var. Almanca yüzde 23 ile üçüncü sırada yer alıyor. AB ülkelerinin neredeyse tamamı ilköğretimde 2 veya daha fazla yabancı dil eğitimine imkan sağlıyor.





Euronews'te yer alan haberde, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verileri Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardına (ISCED) göre hazırlanmış. ISCED 0’dan 8’e kadar farklı eğitim seviyelerini ifade ediyor. 0-2 seviyesi, lise eğitiminden önceki ilköğretim anlamına geliyor. Eurostat verilerine göre İngilizce, Fransızca ve Almanca’nın ardından en çok öğretilen yabancı dil yüzde 16,9 ile İspanyolca. Bu dört dilin ardından ise yüzdeler iyice düşüyor. Beşinci sırada yüzde 2,5 ile Rusça ve yüzde 1,3 ile İtalyanca var. Eurostat verilerinde Türkiye ve Türkçe’ye dair ise bir bilgi yer almıyor.





Bazı ülkelerde İngilizce’nin yanı sıra başka diller de oldukça ilgi görüyor. Buna göre İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Hollanda, Portekiz ve Romanya’da öğrencilerin yarısından fazlası ilköğretimde Fransızca dersi alıyor.







Danimarka (yüzde 76) ve Polonya’da (yüzde 70) ise öğrencilerin büyük kısmı Almanca dersi alıyor. Bu ülkelerden sonra en fazla Almanca dersi veren ülkeler Kuzey Makedonya (yüzde 53), Hollanda (yüzde 50), Yunanistan (yüzde 48) ve Çekya (yüzde 48).





Fransa’da da öğrencilerin yarıdan fazlası (yüzde 54) İspanyolca dersi alıyor. İspanyolcanın yoğun olarak öğretildiği diğer ülkeler ise şöyle: İsveç (yüzde 43), Norveç (yüzde 30) ve İtalya (yüzde 23).







Litvanya, Estonya ve Letonya gibi doğu Avrupa ülkelerinde Rusça dersinin oranı yüzde 60’dan fazla.





AB'de yetişkinlerin yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor





Öte yandan AB ülkelerinde yetişkinlerin ise yüzde 65'i en az bir yabancı dil biliyor. İsveç'te yetişkinlerin yüzde 97'si en az bir yabancı dil konuşuyor. İsveç'i yüzde 96 oranıyla Letonya, Danimarka ve Litvanya izliyor.